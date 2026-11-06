Il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna ha rinviato al 4 gennaio 2027 l’avvio dei lavori alla vasca centrale di Pirastroni, nel Comune di Valledoria, annullando l’interruzione del servizio irriguo prevista dal 16 novembre 2026 nelle aree alimentate dalla vasca. «Una decisione che accoglie le esigenze delle aziende agricole, alle prese con il ritardo della stagione dei carciofi dopo sei mesi senza piogge», spiega il presidente del Consorzio Toni Stangoni. Il calendario dell’intervento era stato concordato con gli agricoltori interessati durante la riunione del dicembre 2025 a Valledoria, individuando nei mesi di novembre e dicembre 2026 il periodo per eseguire i lavori.

La programmazione teneva conto dell’esigenza di rendere compatibile un intervento necessario con le attività delle aziende agricole. «L’andamento anomalo della stagione – precisa Stangoni - caratterizzato dall’assenza di piogge per circa sei mesi, ha però modificato le condizioni sulle quali si basava quella scelta. Il conseguente ritardo della stagione dei carciofi ha prolungato le esigenze irrigue delle aziende, rendendo particolarmente gravosa la sospensione del servizio nel periodo inizialmente previsto».

Il Consorzio ha pertanto accolto la richiesta di rinvio avanzata dalle aziende della Bassa Valle del Coghinas, in particolare dai produttori di carciofi. Lo spostamento a gennaio consente di venire incontro alle esigenze delle colture in questa fase della stagione, mantenendo in programma l’intervento sulla vasca. «I lavori – dice il direttore del Consorzio Giuseppe Bellu - riguardano il ripristino dell’impermeabilizzazione della vasca di Pirastroni, necessario per ridurre le perdite e migliorare l’efficienza dell’accumulo. Si tratta dell’ultima vasca ancora da avviare nell’ambito dei lavori in corso, eseguiti attraverso consegne parziali». La sospensione del servizio irriguo nelle aree alimentate dalla vasca decorrerà da lunedì 4 gennaio 2027. La durata prevista dei lavori è di 30 giorni lavorativi. La data di ripresa del servizio irriguo sarà comunicata con un successivo avviso. Durante l’interruzione sarà garantito un servizio di autobotte per le serre e le altre attività dotate di un’idonea riserva idrica. Il servizio sarà destinato al rifornimento di tali riserve e non all’irrigazione dei campi.





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