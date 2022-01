Ufficiale: la Sardegna da lunedì 24 gennaio entrerà in zona gialla.

La ratifica del cambio di colore è stata comunicata dal Ministero della Salute alla Regione Sardegna.

La decisione è stata presa dopo l'impennata dei ricoveri negli ospedali dell’Isola registrati nell'ultima settimana. L'occupazione dei posti letto in area medica da parte di pazienti Covid ha infatti superato la soglia d’allerta del 15% negli ultimi due giorni, come certifica il sito istituzionale dell'Agenas (16% il 19 gennaio e 17% ieri).

Il limite del 10% dei posti letto Covid in terapia intensiva era già stato superato dal 6 dicembre e ora si attesa sul 15%. Anche l'incidenza dei casi è da tempo sopra i 50 per 100mila abitanti.

Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Regione (LEGGI), i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva in Sardegna sono attualmente 30, mentre i pazienti ricoverati in area medica sono in totale 269.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata