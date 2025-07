Un soccorso fuori dal comune ha animato il cambio turno della caserma dei vigili del fuoco di Cagliari. A presentarsi non è stato un cittadino in difficoltà, ma un pullo di airone che, insolitamente, ha scelto proprio il piazzale del Comando come rifugio sicuro.

Inseguito da un corvo il piccolo volatile è atterrato tra i mezzi di servizio e si è rifugiato all’interno della palestra della caserma, accolto con stupore e tenerezza dai pompieri presenti.

L’animale, apparso in buone condizioni ma chiaramente disorientato, è stato preso in custodia con grande cura dai vigili del fuoco, che dopo averne verificato lo stato di salute, lo hanno accompagnato e liberato nella più tranquilla e protetta area faunistica di Terramaini.

