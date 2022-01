Ancora in aumento i contagi giornalieri di Covid in Sardegna. E salgono purtroppo anche i numeri sulle vittime e quelli sui ricoveri in area medica.

Con oltre 23.500 tamponi eseguiti in 24 ore, il tasso di positività nell’Isola si attesta al 6,8%.

Ecco il bollettino integrale diffuso dalla Regione venerdì 21 gennaio 2022: “In Sardegna si registrano oggi 1610 ulteriori casi confermati di positività al COVID (nel precedente aggiornamento erano stati 1.432, ndr), sulla base di 4524 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 23.578 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (lo stesso numero di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 269 (quattro in più di ieri).

22161 sono i casi di isolamento domiciliare (276 in più di ieri).

Si registrano 8 decessi (giovedì le vittime erano state tre, ndr): un uomo di 84 anni, residente nella provincia di Sassari; un uomo di 88 anni, residente nella provincia di Nuoro; quattro uomini e una donna, di 63, 79, 81, 95 e 68 anni, tutti residenti nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 82 anni residente nella provincia di Oristano”.

(Unioneonline/l.f.)

