Si chiamava Ignazio Cabiddu e aveva 69 anni la vittima del tragico incidente mortale di oggi a Cagliari, nel quartiere di San Bartolomeo. È deceduto attorno alle 15 all’ospedale Brotzu, dove era ricoverato a seguito dello scontro con un’auto mentre era in sella alla sua Lambretta.

L’incidente è del primo pomeriggio, attorno alle 12.30. Cabiddu stava percorrendo l'intersezione tra via Vergine di Lluc e piazza San Bartolomeo, quando è avvenuto lo schianto con un'auto guidata da un quarantaduenne. La vittima è stata trasportata in ospedale al Brotzu, con un'ambulanza del 118: inizialmente la situazione non sembrava essere grave, tanto che era stato assegnato un codice giallo. Poco dopo, le condizioni del sessantanovenne si sono aggravate e nel pomeriggio la struttura ha comunicato il decesso.

L'impatto si è verificato tra la parte anteriore della Lambretta di Cabiddu e la portiera sinistra dell'autovettura. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro: attualmente sono in corso le indagini da parte della polizia locale di Cagliari, per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente.

Cabiddu aveva compiuto 69 anni da poco: era originario di Mandas, ma viveva a Selargius.

(Unioneonline/r.sp.)

