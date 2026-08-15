Dalla premier italiana all'ex primo ministro canadese, passando per vip e starlette, tutti in Costa Smeralda (o giù di lì), a ridosso di ferragosto 2026. Quest’anno è la politica a tenere banco in Gallura. Prima la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che lo scorso fine settimana ha fatto un tuffo a La Maddalena insieme a sua figlia Ginevra e poi l'ex premier Matteo Renzi, e leader di Italia Viva, che con figli e moglie ha fatto serata in un galà night a Porto Cervo per pochi eletti tra cui l'ex primo ministro del Canada, Justin Trudeau, immortalati in un selfie instagrammato. In Gallura anche il vicepremier, Matteo Salvini, che non è passato inosservato per la sua (contestata) partecipazione alla tappa di Time in jazz a L’Agnata.

Tra yacht e concerti

E poi i soliti personaggi del mondo dello spettacolo e dei social. «In termini di presenze, agosto in Gallura non fa testo, le presenze sono scontate», ha detto il presidente nazionale di Fiavet, Gian Mario Pileri. Non solo un’alta concentrazione di vip e leader politici, racconta Pileri, «adesso nella baia davanti al Cala di Volpe c’è la più alta concentrazione al mondo di mega yacht». Circa duecento stazionano in rada in questa settimana di Ferragosto, con numeri importanti registrati a partire dal 20 luglio.

La meta più affollata per la musica rimane Olbia che ai turisti agostani, crocieristi compresi, seimila solo negli ultimi due giorni, somma i ragazzi con il braccialetto al posto del Red Valley Festival, iniziato ieri e che chiude stasera, e si contende palco e presenze con Arzachena che al turismo smeraldino aggiunge quello del Lebonski Park. Per il capoluogo gallurese è un agosto che si avvicina molto al sold-out.

turisti nel centro storico di Alghero - foto Gloria Calvi 05.08.2024

La Riviera del corallo

Da 43mila residenti a oltre 200mila presenze in alta stagione, Alghero resta davanti a tutti nel Nord Sardegna generando una ricchezza turistica stimata in circa 370 milioni. Piace ai visitatori stranieri (+72%) e a quelli che arrivano dai paesi limitrofi, sempre numerosi al tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto, inserito per oggi tra gli appuntamenti del Sant Miguel Festival. Notte dei fuochi stasera anche nella vicina Castelsardo, che registra un boom di presenze nei mesi di maggio e giugno e una curva esponenziale che si è stabilizzata nel mese di luglio.

Villasimius

Anche uno spillo farebbe fatica a trovare spazio a Villasimius in questi giorni. Lo sa bene il sindaco Gianluca Dessì, che ha (inutilmente) fatto squillare i telefoni degli hotel per trovare una camera ad alcuni amici che volevano trascorrere il Ferragosto tra Punta Molentis e Porto Giunco.

«In questi giorni da noi è un po’ come andare nei grandi centri commerciali il 24 dicembre, un grande caos», spiega il primo cittadino, che poi lancia una provocazione: «Sarebbe opportuno il numero chiuso nel nostro territorio. Attraverso il nuovo piano di utilizzo dei litorali in fase di ultimazione stiamo studiando come si potrebbe procedere. Non è facile ma sarebbe bello trovare una soluzione». Quanto ai numeri, «è verosimile sia una delle migliori stagioni per quanto riguarda le presenze. Perlomeno il flusso dell’imposta di soggiorno registrato tra giugno e luglio ci porta versa quella direzione».

Tutti i dettagli negli articoli di Tania Careddu, Mariangela Pala e Gianni Agus su L’Unione Sarda in edicola e sull’Unione Digital

© Riproduzione riservata