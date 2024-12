C'è uno strumento per esprimere tutte le potenzialità dello Statuto sardo. Una strada agile e immediata: quella delle “norme di attuazione”, strumento attraverso il quale adeguare l'autonomia speciale alle attuali esigenze. Un passaggio di grande rilievo. Il possibile percorso viene indicato dai Riformatori.

Si può fare ricorso alle norme di attuazione in tanti ambiti a partire dalla continuità territoriale aerea. E per questo il movimento ha dato vita a un'iniziativa che si è svolta in contemporanea negli scali di Cagliari, Olbia e Alghero. I Riformatori rinnovano l'appello alla Giunta e al Consiglio regionale per puntare sulle norme di attuazione come grimaldello per rendere la Sardegna padrona del suo destino in tanti contesti. Le altre regioni sono in movimento, rivendicano spazi di autonomia.

L'Isola non deve restare ferma. E c'è una mozione per cominciare a discutere proprio in Consiglio sul trasferimento delle funzioni in materia di continuità territoriale.

