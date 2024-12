«Profondo cordoglio» anche dalle istituzioni regionali per la morte di Stefano Deiana, il meccanico di 57 anni, deceduto in un tragico incidente sul lavoro a Elmas.

«Il Consiglio regionale – si legge in una nota diffusa dal presidente dell’assemblea Piero Comandini a nome di tutti i consiglieri – è vicino alla famiglia di Stefano Deiana, morto schiacciato da un camion in manovra, e al collega rimasto gravemente ferito nello stesso incidente».

«Questa disgrazia – sottolinea Comandini - ripropone tristemente il tema della sicurezza nei cantieri. Le istituzioni hanno il dovere di approvare regole che consentano ai lavoratori di avere sempre maggiori garanzie soprattutto quando svolgono le loro mansioni. Oggi per la Sardegna è un giorno triste di commozione ma anche di riflessione: basta con le morti bianche, troppe croci anche nel 2024. Il sistema va modificato. La sicurezza dei lavoratori deve essere una delle priorità in questo 2025 che sta per cominciare».

(Unioneonline)

