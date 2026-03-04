La guerra del Golfo scatenata da Usa e Israele contro l'Iran colpisce i portafogli dei consumatori italiani. Il più immediato effetto della pioggia di missili su Teheran, con una risposta che ha coinvolto tutti i Paesi del Medio Oriente ormai infuocato, è la corsa incontrollata del prezzo dell’energia e dei carburanti.

I prezzi il 3 marzo

L’incremento è certificato dall’osservatorio dei prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ogni giorno pubblica il prezzo alla pompa medio di tutte le regioni. Il salto, tra le 8 del 3 marzo e lo stesso orario di oggi è rilevante.

I prezzi del carburante in Sardegna

In Sardegna ieri il prezzo alla pompa (self) del gasolio risultava, in media, 1,762 euro al litro. Oggi è già a 1,838. La benzina era a 1,7000. Oggi è salita a 1,743. Molto più contenuto (quasi impercettibile) l’aumento del Gpl, passato da 0,798 a 0.799.

L’Isola, con la Liguria, è al quarto posto per prezzo. Più care solo la Calabria (1,848 pr il gasolio), la Valle d’Aosta e le province di Trento e Bolzano.

