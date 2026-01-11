Guamaggiore, un museo per esporre i reperti archeologici recuperati nel territorioUn progetto finanziato con 200mila euro
Fra gli obiettivi del Comune di Guamaggiore figura anche l'apertura del Museo che ospiterà i numerosi reperti archeologici recuperati durante gli scavi dell'area Barru e in altri siti del territorio. Il progetto, finanziato con 200mila euro, prevede il completamento del piano primo della struttura indicata per ospitare il museo, l’installazione di nuovi arredi e l’abbattimento delle barriere architettoniche, per una fruizione pienamente accessibile.
«Si tratta – dice il sindaco Nello Cappai - di un intervento importante per il nostro paese che punta anche sul turismo per rilanciare la sua economia>.