Il manto di neve non è spesso. Ma sufficiente per attirare a Fonni e sulla sua montagna numerosi sardi da tutta l’Isola che vogliono passare una domenica diversa.

Le strade che portano ai principali rilievi sono state rese transitabili, mentre su tutte le Statali a rischio hanno lavorato i mezzi dell’Anas: dalle prime ore del mattino nelle provincie di Nuoro, Ogliastra, Oristano e nella zona del Gerrei hanno operato circa 30 addetti e 12 tra mezzi di servizio, spargisale e spazzaneve. Nel nord Sardegna, invece, attivi 6 mezzi e 12 addetti.

Sul Gennargentu sono arrivate famiglie dal nord e dal sud, tutte attrezzate per ridurre al minimo le difficoltà di transito, tra calze da neve e catene per le ruote. E i disagi sono stati minimi anche grazie ai controlli della polizia stradale.

