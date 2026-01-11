Porto Torres, lo scalo marittimo torna in funzione dopo tre giorni di "isolamento"A causa del maltempo
Lo scalo marittimo di Porto Torres torna in funzione dopo tre giorni di “isolamento” dal resto della Penisola, con le navi Tirrenia e Moby, regolarmente in arrivo da Genova.
Stamattina l’approdo del traghetto Moby Aki nella banchina del molo di Ponente, intorno alle 11, ha fatto registrare un ritardo di oltre tre ore rispetto all’orario previsto.
Arrivo slittato a causa delle condizioni meteo marine avverse nello scalo ligure, da cui ieri sera la nave ha mollato gli ormeggi.
Intanto fioccano le polemiche per i continui e ripetuti dirottamenti dei traghetti da Porto Torres a Olbia, una scelta degli armatori che fa discutere sulla mancanza di collegamenti, non garantiti nelle situazioni di maltempo e forte vento.
Dalla banchina Segni, questa mattina, è partita anche la motonave Sara D in direzione Asinara, il servizio di continuità territoriale garantito tre volte la settimana da Porto Torres per l’isola e viceversa.