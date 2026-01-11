Sono 3.033 i migranti accolti nei centri di accoglienza della Sardegna: 2.755 sono ospitati nelle strutture gestite dalle Prefetture e 278 nei centri Sai, gestiti dagli enti locali (Comuni), che offrono percorsi personalizzati per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

I numeri sono riportati nell’ultimo report pubblicato dal ministero dell’Interno, aggiornato fino al 31 dicembre 2025.

I numeri dell’accoglienza nell’Isola sono in crescita rispetto a un anno fa, quando il numero complessivo dei migranti sul territorio regionale era di 2.334. Erano invece 2.784 alla fine del 2023 e appena 1.539 al 31 dicembre del 2022, quando il governo Meloni si era insediato da poco più di un mese e mezzo.

L’Isola è allineata alla tendenza nazionale (in aumento): i migranti nei centri di tutta Italia, secondo l’ultima rilevazione, sono 142.233. A fine 2022 erano 107.268.

Per affrontare gli sbarchi diretti sulle coste del Sulcis, e per effettuare trasferimenti da una struttura all’altra, la Prefettura di Cagliari ha emanato un bando: sono stati stanziati 67.235 euro da destinare al noleggio di bus per sei mesi.

(Unioneonline/E.Fr.)

