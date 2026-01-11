«L’impianto di climatizzazione è regolarmente funzionante». Lo chiarisce l’assessore comunale all’Istruzione, Simone Prevete, dopo le segnalazioni arrivate da alcune mamme sulla situazione della scuola dell’infanzia di via Campania.

Le famiglie avevano denunciato aule fredde al rientro dalle vacanze natalizie, il 7 gennaio, sostenendo che i bambini siano stati costretti a seguire le lezioni in ambienti poco riscaldati. Un disagio che, secondo i racconti delle mamme, sarebbe stato confermato anche dalle insegnanti, che pur senza comunicazioni ufficiali della scuola avrebbero suggerito di vestire i piccoli in modo più pesante.

Prevete spiega che «Dopo il prolungato periodo di chiusura le classi erano diventate gelide e le temperature rigide di questi giorni hanno reso difficile per i climatizzatori recuperare subito il calore, anche con la temperatura impostata a 30 gradi».

Una situazione destinata a rientrare in breve tempo. «Con la regolare accensione degli impianti e il progressivo rialzo delle temperature – conclude Prevete – nel giro di pochi giorni la situazione dovrebbe tornare alla normalità».

