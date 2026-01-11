Le transenne che ormai da oltre tre anni delimitano alcuni tratti pericolosi lungo i bordi della via Roma di Muravera spariranno.

La giunta comunale presieduta da Salvatore Piu ha infatti approvato un progetto da 16500 euro per ripristinare in quei tratti un asfalto regolare e, allo stesso tempo, eliminare quel che resta dei pini tagliati all’inizio dell’attuale legislatura (e cioè, la base dei tronchi che è stata, appunto, transennata e così è rimasta sino ad oggi).

«L’intento – viene riportato nella delibera della Giunta comunale – è di eliminare potenziali pericoli alla incolumità alle persone e alle cose derivanti dal piano stradale deformato in prossimità di parcheggi».

Gli interventi riguarderanno il tratto della via Roma con l’incrocio Vico III, Via Roma 230, via Roma 196 e il tratto fronte distributore Q8. Una questione, oltre che di sicurezza, anche di decoro. Nel frattempo lo stesso Comune è in attesa di un intervento da parte della Città Metropolitana di Cagliari (che è l’ente competente per la via Roma, ex statale 125): all’inizio del 2025, infatti, sono stati stanziati cinquecentomila euro per il rifacimento totale dell’asfalto. Un lavoro che interessa circa due chilometri di strada, da una parte all’altra del paese. A distanza di quasi un anno, però, ancora nulla si muove.

