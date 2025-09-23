Temperature ancora alte e nuvole cariche di pioggia che dal canale di Sardegna hanno puntato sul sud dell'Isola. Il maltempo arriva sulle coste meridionali della Regione sotto forma di temporali con pioggia e grandine e alcune trombe d'aria che hanno offerto uno spettacolo inatteso in mare.

La prima è stata avvistata davanti alla spiaggia di Tuerredda, nel territorio di Domus de Maria, una colonna alta un centinaio di metri sulla baia tra le più belle del sud Sardegna.

La seconda tromba marina proprio davanti alla spiaggia del Poetto di Cagliari dove, dopo avere percorso qualche chilometro, si è esaurita appena ha toccato terra.

Questo secondo fenomeno, è stato visibile da diversi punti del capoluogo sardo, ed è stato immortalato da diverse persone che hanno poi postato foto e video sulle chat e sui social.

Nel frattempo anche a Cagliari si sta abbattendo un forte temporale. Per ora non si registrano disagi: la protezione civile già da ieri ha emanato l'allerta meteo per rischio idrogeologico di criticità ordinaria, valida sino alle 21 di oggi.

