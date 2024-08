«Semplicemente inaudito quello che sta accadendo sui voli in continuità territoriale sulla tratta Alghero-Roma». Il segretario generale regionale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu in allarme per i tagli sul collegamento con Fiumicino: 12 frequenze in meno alla settimana per tutto il mese di agosto.

«Nel mese in cui si registra il maggior traffico passeggeri la compagnia Aeroitalia, nei giorni cadenti i martedì, giovedì e venerdì del mese di agosto, cancella il volo in partenza da Alghero per Roma delle ore 11:10. Ma, non bastasse questo - sbotta il leader della Filt Cgil -, nei giorni cadenti il lunedì, mercoledì e sabato cancella il volo in partenza da Alghero per Roma delle 15:10. Non è pensabile che si possa accettare una simile situazione e una riduzione delle frequenze giornaliere portandole da quattro a tre». Boeddu adesso spinge perché la Regione trovi una soluzione.

«Perché in questo modo - sottolinea Arnaldo Boeddu – non è più continuità territoriale, ma si sta sancendo un vero e proprio libero mercato. Vedremo già nei prossimi giorni se questa decisione sia stata assunta dalla compagnia Aeroitalia a seguito degli esiti di gara sulla continuità territoriale da Cagliari e da Olbia su Roma e Milano» chiude Boeddu.

