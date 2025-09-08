SuperEnalotto, la fortuna fa tappa a Castelsardo e DolianovaDue "5" da oltre 17mila euro
La dea bendata ha fatto visita alla Sardegna in occasione del concorso del SuperEnalotto di venerdì 5 settembre.
Due vincite da 17.842,64 euro ciascuna sono state registrate nell’Isola, portando un colpo di fortuna a Castelsardo, in provincia di Sassari, e a Dolianova, nel Cagliaritano.
Il primo "5" è stato centrato al Bar Tabacchi di Corso Italia 141 a Castelsardo, mentre il secondo è stato giocato presso la Tabaccheria Tola di via Diaz 161 a Dolianova. Nessun giocatore ha invece centrato il “6”, mantenendo così in corsa il jackpot milionario.
L’ultima vincita con il massimo premio, pari a 35,4 milioni di euro, risale al 22 maggio scorso, quando il colpo è stato messo a segno a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.
Per la prossima estrazione, in programma martedì 9 settembre, il montepremi in palio salirà a 47,9 milioni di euro.
(Unioneonline)