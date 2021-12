Si è concluso senza grandi problemi il primo giorno di entrata in vigore del Super Green pass, pochi i trasgressori. In Sardegna, ad esempio, non sono state contestate sanzioni sui mezzi pubblici. Il passaporto verde per il Covid e le nuove restrizioni per chi non è vaccinato o guarito, con le residue possibilità per chi effettua il tampone – niente cinema e teatri – ha fatto ieri il suo esordio e numerosi sono stati i controlli.

A Cagliari il primo caso in Italia allo stadio per la partita dei rossoblù col Torino. Il prefetto Gianfranco Tomao aveva comunque illustrato in videoconferenza il piano dei controlli, e già nei giorni scorsi nei capoluoghi dell’Isola ci sono state riunioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, sulla linea della normativa: le verifiche sui mezzi di trasporto si svolgono a campione ed è stato stabilito che verranno potenziate anche nei luoghi della Movida sotto Natale.

Ogni settimana verrà stilato un report da inviare al ministero dell'Interno.

(Unioneonline)

I dettagli su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata