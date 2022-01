È diventata di fatto una giornata open day di vaccinazioni quella odierna nel centro di via Puglie a Carbonia. Per un problema logistico, la ex Asl 7 si è trovata infatti di fronte a un numero esiguo di prenotazioni ma può invece far fronte a un numero abbastanza notevole di vaccini pertanto oggi per chiunque non si sia prenotato (a patto che le tempistiche fra la somministrazione delle varie dosi di vaccinazioni sia rispettata) ci sarà spazio per tutti.

L'attività è scattata questa mattina alle 9 e verrà sospesa alle 13, poi riprenderà nel pomeriggio alle 14 e si concluderà alle 18. Quindi, sottolinea anche la dirigenza sanitaria locale, in questo lasso di tempo tutte le persone che per varie ragioni non si sono prenotate in precedenza e si recheranno nell'hub di via Puglie avranno altissime possibilità di ricevere il vaccino.

