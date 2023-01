Un’annata da incorniciare nel Basso Sulcis per l'olio extravergine di oliva. Quest'anno la raccolta delle olive, nel territorio del Sulcis Iglesiente, ha superato di oltre il 30 per cento la media di sempre.

Nel territorio sono presenti due frantoi a Santadi, uno a Nuxis e uno a Narcao.

Hanno iniziato a lavorare nei primi giorni di ottobre, a novembre hanno macinato giorno e notte senza sosta e c’è chi continuerà a tenere aperto sino a febbraio perché il prodotto, tutto di altissima qualità, sta ancora arrivando.

Vincenzo Porcina proprietario di un oliveto della superficie di circa 20 ettari, spiega che «un aspetto fondamentale è stato determinato dalle alte temperature della scorsa estate e dell'autunno che hanno impedito la comparsa della mosca dell'ulivo. Un buon motivo per non effettuare trattamenti fitosanitari ed avere un prodotto biologico. Gli impianti super intensivi sperimentali hanno permesso una raccolta completamente meccanizzata che abbatte i costi di produzione ma soprattutto permette che il prodotto venga lavorato entro 2 ore dalla raccolta, indispensabile per la produzione dell'olio extravergine di oliva».



Maria Grazia Peis

