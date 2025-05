Un 25enne arrestato dalla Polizia di Stato a Iglesias con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti hanno effettuato un controllo in un casolare abbandonato, vicino all’abitazione del giovane, già noto alle forze dell’ordine, e lì hanno trovato, occultate sotto un vecchio materasso, alcune buste per uso alimentare con all’interno hashish e infiorescenze di marijuana.

Dopo la scoperta, i poliziotti si sono appostati e hanno visto il 25enne entrare nel casolare per nascondere sotto lo stesso materasso un bilancino di precisione.

A quel punto gli agenti si sono palesati e hanno effettuato una perquisizione anche all’interno dell’abitazione. Nella casa non è stato trovato nulla di compromettente, ma quanto sequestrato nel casolare – un chilo di marjuana, hashish e il bilancino di precisione – ha fatto comunque scattare l’arresto in flagranza del 25enne, poi convalidato. Per il giovane si sono così aperte le porte del carcere di Uta.

