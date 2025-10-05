Donna annega tra le onde: tragedia a BuggerruLa vittima è una turista polacca: sul posto dopo l’allarme Guardia Costiera e 118
Dramma davanti alla spiaggia di Buggerru: a ridosso degli scogli è stato recuperato un corpo, con immediato allarme alla Capitaneria di Porto.
Sul posto sono poi giunti gli uomini della Guardia Costiera e anche il personale medico del 118 per constatare il decesso.
Stando a una prima ricostruzione, si tratta di una turista polacca annegata mentre faceva il bagno: era entrata in acqua nonostante le condizioni proibitive del mare, agitato dal forte vento di maestrale.
- Notizia in aggiornamento –