400 euro per una fornitura di pellet le erano sembrati un ottimo affare, ma il tutto si è rivelato una truffa.

A cadere nel tranello è stata una 30enne residente a Giba che ha risposto a un’inserzione di vendita pubblicata su un noto sito da parte di un 54enne napoletano. L’uomo aveva convinto la vittima a effettuare il bonifico, ma non ha mai spedito quanto concordato. In seguito agli accertamenti svolti dai carabinieri di Giba, il 54enne è stato denunciato per truffa aggravata.

(Unioneonline/s.s.)

