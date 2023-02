Sei bertovelli, trappole per la cattura delle anguille, sono stati scoperti e sequestrati dalla Forestale nella laguna di Sant’Antioco.

L'operazione di vigilanza nella zona umida si è svolta con l'ausilio del mezzo nautico specifico per acque basse, in dotazione al reparto Blon e si inquadra in una operazione più ampia che ha interessato tutti gli stagni, le lagune e i fiumi del Sulcis Iglesiente.

Il bertovello, fanno sapere dalla Forestale, non è utilizzabile durante il periodo dal primo gennaio al 31 di marzo e dal 1 giugno al 30 settembre, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Regione.

