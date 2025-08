Il Comune di Carbonia dichiara lo stato di calamità naturale per gli incendi del 28 luglio a Bacu Abis e del 12 luglio a Sirai.

La delibera è un atto necessario per l’attivazione delle richieste di contributi statali o regionali a sostegno dei cittadini colpiti: potranno partecipare al bando di assegnazione dei contributi producendo la documentazione sui danni subiti. Alle 15:30 del 28 luglio, è partito un incendio nei campi retrostanti la Chiesa di Santa Barbara.

Le fiamme si sono propagate rapidamente fino a sfiorare le abitazioni lungo la via Argentiera. Qualche settimana prima un altro incendio aveva interessato l’area di accesso alla città, colpendo via Dalmazia, Sirai (zona distributore) e Tanas, la SP2, coinvolgendo attività produttive e cortili. In entrambi i casi, l’intervento tempestivo di Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Forestas, Volontari di Protezione Civile, Polizia Locale e Carabinieri ha permesso di scongiurare il peggio.

In azione anche le forze aeree (elicotteri e Canadair). Le delibere sono immediatamente esecutive.

