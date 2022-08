Tragedia sul litorale di Buggerru, dove una donna di 75 anni è morta a causa di un malore improvviso.

Tutto è accaduto poco dopo le 13. La donna si trovava nella spiaggia di San Nicolò, quando a un certo punto ha accusato un mancamento. Allertati dalla famiglia i soccorsi, sul posto sono giunti un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso.

Per la donna – originaria di Oschiri - non c’è stato però nulla da fare. Il personale medico e paramedico ha tentato invano di rianimarla, ma alla fine non gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

© Riproduzione riservata