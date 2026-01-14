Nuovi sbarchi di immigrati provenienti dal Nord Africa nel Sud Sardegna.

In 34 sono arrivati lungo le coste della provincia.

I primi 18 sono sbarcati nella zona di Teulada. I successivi successivi 16, invece, sono approdati nel pomeriggio a Sant’Antioco.

Tutti i migranti sono stati trasferiti e si trovano attualmente nel Centro di prima accoglienza di Monastir, tra loro vi sono anche due donne.

