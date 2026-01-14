Sud Sardegna
14 gennaio 2026 alle 17:17
Teulada e Sant’Antioco, intercettati 34 migrantiSono stati trasferiti nel Centro di prima accoglienza di Monastir
Nuovi sbarchi di immigrati provenienti dal Nord Africa nel Sud Sardegna.
In 34 sono arrivati lungo le coste della provincia.
I primi 18 sono sbarcati nella zona di Teulada. I successivi successivi 16, invece, sono approdati nel pomeriggio a Sant’Antioco.
Tutti i migranti sono stati trasferiti e si trovano attualmente nel Centro di prima accoglienza di Monastir, tra loro vi sono anche due donne.
