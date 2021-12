Sono in corso i lavori di preparazione del Palazzetto dello Sport di Sant'Antioco ad opera degli operai comunali e del personale della protezione Civile Assosulcis per la campagna vaccinale riferita alle terze dosi dei vaccini Anticovid per i residenti dei comuni di Calasetta e Sant'Antioco che si svolgeranno nelle date del 28-29 e 30 dicembre.

Il 28 e il 29 – dalle 15 alle 18 – i vaccini saranno riservati agli Over 60 e fragili con le seguenti disposizioni: il 28 con lettera iniziale del cognome da A alla lettera L, mentre il 29 dalla M alla Z.

Nella giornata del 30 dicembre ci sarà invece un open day dalle 15 alle 20 senza limiti di età.

Le vaccinazioni in tutte e tre le giornate si possono effettuare portando con sé il modulo di consenso presente sulla pagina istituzionale del comune e la tessera sanitaria.

© Riproduzione riservata