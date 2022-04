Ha tentato di introdursi, nella notte, nell’abitazione di un uomo a Carloforte, ma è stato scoperto e arrestato dai carabinieri.

A finire in manette un 41enne del luogo, disoccupato e con precedenti denunce a carico, per i reati di violazione di domicilio aggravata e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

È accaduto in Vico Napoli attorno alle 3: i controlli dei militari hanno rivelato che l’uomo, poco prima, aveva danneggiato la porta finestra dell'abitazione di un 44enne senegalese, allo scopo di introdursi in quell'abitazione.

L'arrestato è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm, sottoposto a sequestro.

Il fermato è stato poi portato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari e in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata di oggi al Tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata