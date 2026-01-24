Tirano un sospiro di sollievo di agricoltori del Sulcis, perché gli invasi del territorio sono arrivati al limite della capienza grazie alle forti piogge che stanno caratterizzando queste giornate anche nel Sulcis.

Da questa mattina ha iniziato a tracimare la diga di Bau Pressiu, nel territorio comunale di Nuxis. Nel pomeriggio lo stesso fenomeno si è registrato anche alla diga di Monte Pranu, nel comune di Tratalias. Qui l’invaso riceve le acque provenienti da Nuxis e scarica sul Rio Palmas, che confluisce poi a mare nel golfo di Palmas. Sorvegliati speciali i corsi d’acqua che scorrono nei pressi dei due invasi perché potrebbero ingrossarsi e creare problemi.

I sindaci della zona hanno fatto un’ordinanza che impone la massima sicurezza.

