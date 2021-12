Campi, giardini e qualche scantinato: i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia sono stati chiamati stasera ad interventi legati alle conseguenze della ennesima - e interminabile - giornata di pioggia che da settimane sta caratterizzando anche il Sulcis.

Varie le chiamate giunte da diverse località del territorio anche alla Protezione civile rimasta in allerta e con i mezzi in circolo per ogni evenienza.

A San Giovanni Suergiu alcune famiglie si sono preoccupate per l'aumento del livello dell'acqua in giardino al punto che ritenevano potesse compromettere scantinati e seminterrati abitati, con danni conseguenti. Necessario l'intervento dei pompieri. Segnalazioni anche per i campi eccessivamente allagati: nei giorni sempre nei pressi di San Giovanni vettura sprofondata per mezzo metro nel pantano.

© Riproduzione riservata