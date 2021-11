Strade allagate, abitanti intrappolati in casa, auto sott’acqua, tombini saltati, crollo di muri e di parti di abitazioni.

Il maltempo si è abbattuto nel sud della Sardegna, colpendo Cagliari e i comuni dell’hinterland. Ma i problemi si sono registrati anche in altri centri con la pioggia abbondante che continuerà per tutto il giorno, andando avanti almeno fino a martedì.

Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco e alle centrali operative della Polizia locale. A Siliqua è crollata una parte di casa e la famiglia che ci abita è stata spostata in una sistemazione di fortuna.

(Video di Matteo Pani e Adriana Piredda)

A Cagliari la zona più colpita è Pirri: via Italia e le strade della zona sono state chiuse al traffico perché l’acqua ha raggiunto il livello di guardia. In azione la protezione civile e la Polizia municipale. Ma i disagi sono localizzati in molte zone: viale Trieste, l’Asse mediano (c’è stato anche un incidente stradale) e viale Diaz. Dalla Marina sono arrivate ai vigili del fuoco diverse richieste d’aiuto per infiltrazioni in edifici e rischio di crolli.

La polizia al Poetto (foto L'Unione Sarda)

Al Poetto, un'auto è rimasta bloccata nell'acqua: gli agenti della Squadra volante hanno soccorso una donna con due bambini, rimasti intrappolati nella vettura.

L'entrata del Carrefour al centro commerciale Le Vele (foto di un lettore)

Il violento acquazzone ha allagato anche la strada statale 554, provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni all'altezza di Selargius: tra i km 2.9 e 3.6 il traffico è stato deviato sulla statale “131 dir”. Sul posto sono presenti Polizia stradale e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.

Strade allagate a Quartu (foto del lettore Corrado)

A Quartu problemi in molti rioni: auto quasi sott’acqua e intere strade trasformate in fiumi. Disagi sono stati segnalati anche a Flumini di Quartu. Segnalazioni anche da Quartucciu e Monserrato. Ma le chiamate ai vigili del fuoco sono talmente numerose che gli interventi in attesa sono parecchi.

© Riproduzione riservata