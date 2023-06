Fortissime piogge nel Sud Sardegna.

Come preannunciato dall’allerta gialla diramata ieri dalla Protezione civile regionale (in vigore fino a mezzanotte), da stamattina acquazzoni e allagamenti stanno colpendo diversi paesi.

I danni più consistenti si registrano a Fluminimaggiore, Buggerru, Iglesias, Nebida e altri piccoli centri.

La strada statale 126 “Sud Occidentale Sarda” è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni all’altezza del km 64, a Fluminimaggiore, a causa di un allagamento provocato dalle intense piogge. In particolare a Buggeru e Fluminimaggiore si stima siano caduti quasi 100 mm di pioggia: diversi gli interventi dei Vigili del fuoco, che sono al lavoro sul posto con numerose squadre.

Scantinati e strade allagate, come si vede in alcune foto e filmati che circolano sui social.

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, ha convocato il Coc. «Ho riunito in questo momento il centro operativo comunale per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di criticità - scrive il primo cittadino appena rieletto su Facebook -. Si consiglia a tutti i nostri concittadini di limitare il più possibile gli spostamenti in particolare verso la frazione di Nebida».

Forti piogge si registrano anche a Guspini, dove sono caduti una ventina di millimetri d’acqua.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata