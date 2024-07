Incidente nella tarda serata di ieri sulla statale 126, tra Carbonia e San Giovanni Suergiu.

Per cause da accertare un uomo di 45 anni di San Giovanni Suergiu, che percorreva la statale in direzione Carbonia, ha perso il controllo della vettura, una Fiat Grande Punto, che dopo alcune carambole e aver abbattuto un palo della segnaletica verticale ha finito la sua corsa in cunetta.

Tanto spavento per altri automobilisti che percorrevano la statale in quel momento, che fortunatamente non sono rimasti coinvolti.

Sul posto il personale del 118 che ha provveduto a soccorrere l'uomo e trasportarlo all'ospedale Sirai per una ferita al braccio. Ospedale in cui verranno effettuati anche degli accertamenti alcolemici.

Sul posto per i rilievi e l'accertamento delle cause gli agenti della polizia locale di Carbonia.

