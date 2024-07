Non ha rispettato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna, e queste violazioni sono costate l’arresto a un 46enne residente nel Sulcis.

I provvedimenti erano stati emessi lo scorso aprile dal tribunale di Cagliari. Tutto era nato dopo la denuncia presentata dalla 46enne: i carabinieri erano intervenuti ripetutamente per le liti tra i due ex conviventi. Dal gennaio 2024, risulta dalle indagini dei militari, l’uomo avrebbe messo in atto vari atti di maltrattamento, danneggiando gli arredi dell’abitazione e ingiuriando la donna, provocandole uno stato di ansia e il timore per la propria incolumità.

La scorsa notte, ricevuta una segnalazione dalla centrale operativa, i carabinieri sono andati a casa della 46enne e hanno trovato l’ex compagno, arrestandolo. L’uomo, in attesa di ulteriori valutazioni da parte della magistratura, è stato poi rimesso in libertà ma le indagini proseguono per garantire la sicurezza della donna.

(Unioneonline/s.s.)

