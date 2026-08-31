Incendio in corso a Calasetta, nella zona di via Sotto Torre, dove le fiamme hanno interessato alcune sterpaglie arrivando in prossimità di diverse abitazioni.

Secondo le prime informazioni, il rogo potrebbe essere stato innescato da un bengala lanciato nella zona, finito sulla vegetazione secca.

Al momento non è stata disposta alcuna evacuazione. Sul posto sono impegnati i volontari del Corpo forestale e una squadra dei Vigili del fuoco di Carbonia.

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