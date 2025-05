«Sei disoccupato? Spiacente non posso affittarti l'appartamento».

Dura la vita per chi nel Sulcis Iglesiente il posto fisso non l’ha mai avuto o, sempre più frequente in questi ultimi anni, lo ha appena perso o si trova in cassa integrazione.

È pur vero che la richiesta di garanzie non è una caratteristica sulcitana, ma è altrettanto vero che in tutti i paesi di quest’angolo di Sardegna sta crescendo il numero delle case che rimangono sfitte perché i proprietari temono di ritrovarsele occupate da chi non può più permettersi di pagare l’affitto.

Tutti i dettagli nella prima puntata dell’inchiesta su L’Unione Sarda in edicola e sull’app

© Riproduzione riservata