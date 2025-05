Sono gravissime le condizioni del giovane rimasto coinvolto, a bordo della sua moto, nel violentissimo scontro con un’auto ieri in via Sant'Ignazio da Laconi a Sant'Antioco.

Scaraventato sull’asfalto, il motociclista è stato trasferito dagli operatori del 118 in codice rosso in ospedale. Nello scontro avrebbe riportato diverse lesioni, in particolare un trauma al capo. Al punto che i medici del 118 hanno preferito disporre il trasferimento del giovane ferito al vicino Sirai di Carbonia per stabilizzarlo ed essere sicuri di poterlo trasportare, se l'esito della Tc che i sanitari hanno effettuato dovesse renderlo necessario, a Cagliari.

Nel frattempo gli agenti della polizia municipale hanno fatto scattare gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e capirne, in questo modo, le cause. Al momento, tutte le ipotesi sono in campo.

