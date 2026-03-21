«Vogliamo chiarezza: nulla ci darà mai pace per questa morte assurda ma vogliamo sapere se per il nostro bambino i medici hanno lavorato in maniera corretta».

Non si danno pace Michela Brasile e Carlo Zurru, due giovani genitori di Sant’Antioco che ieri avrebbero dovuto festeggiare il battesimo del loro bambino Francesco Edoardo e che invece si trovano a Roma in attesa che sul corpo del piccolo, di soli quattro mesi, venga eseguita l’autopsia: è deceduto all’ospedale Gemelli dove era stato trasportato la notte del 18 marzo per un trasferimento urgente deciso dai medici dell’ospedale Brotzu di Cagliari che lo avevano in cura.

Tutti i dettagli nell'articolo di Stefano Garau e Stefania Piredda domani in edicola e sull’app L’Unione Digital

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