Pesanti minacce e ingiurie contro la convivente hanno portato all’arresto un 59enne.

I carabinieri del Radiomobile di Carbonia sono intervenuti nella notte in un’abitazione di Sant’Antioco dove hanno sorpreso l’uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva litigato con la donna per futili motivi riguardanti la gestione familiare e, in presenza dei militari, l’aveva minacciata e ingiuriata provocandole uno stato di profonda ansia e di timore per la propria incolumità.

Ammanettato, il 59enne è stato accompagnato al carcere di Uta.

