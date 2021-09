Voleva tenersi in forma, nonostante l’età. Per questo ha cercato su internet una buona offerta per acquistare un tapis-roulant. Così si è imbattuto in un annuncio, rivelatosi però una truffa.

Vittima del raggiro è un 75enne di Sant’Antioco, che ha anche versato 289 euro a una 56enne di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo.

Dopo giorni di vana attesa della spedizione del macchinario, l’uomo ha infine mangiato la foglia è si così presentato in caserma dai carabinieri, denunciando l’accaduto.

I militari hanno subito avviato gli accertamenti del caso, riuscendo in breve a rintracciare la truffatrice.

Per lei è scattata – inevitabile – la denuncia alla Procura della Repubblica di Cagliari.

