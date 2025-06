Festa per la comunità di San Giovanni Suergiu per i 103 anni di Rosa Viotti. Festeggiata dall'unico figlio in compagnia della moglie e di alcuni amici ha ricevuto anche la visita della sindaca Elvira Usai nella struttura Casa Melania di Sant'Antioco dove risiede ed è amorevolmente accudita dagli operatori socio sanitari.

La nostra supercittadina ha ricevuto la visita e gli auguri della sindaca Elvira Usai, da parte dell'amminisrtazione sangiovannese e dell'intera comunità. Sindaca che ha fatto compagnia alla signora Rosa, che ha mangiato con gusto ben due fette di torta e si è lasciata andare a un commento tanto semplice quanto saggio: «È bello essere ancora qui alla mia età!»

