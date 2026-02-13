Un’area di 9mila metri quadri piena di rifiuti, anche pericolosi. Un cantiere navale e una discarica, entrambi abusivi, trovati nel territorio comunale di Carloforte. E due persone deferite.

È il bilancio di un’operazione dei carabinieri della Stazione locale, che ha coinvolto i colleghi del Noe e del Comando Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari.

Il blitz è scattato in due aree distinte, entrambe gestite da una società locale che opera nel settore dei servizi turistici. La prima area in località Spalmadoreddu, in area demaniale marittima, la seconda in località Valacca.

I militari hanno riscontrato l’esercizio di un’attività di cantiere navale priva di autorizzazioni e la realizzazione di una discarica abusiva. Trovata una gran quantità di rifiuti speciali e pericolosi, anche un autocarro e ben 39 imbarcazioni, complete di motori entro e fuoribordo.

L’intera area è stata sequestrata, i responsabili delle violazioni, due 59enni del posto amministratori della società, sono stati deferiti in stato di libertà.

L’attenzione dei militari, si legge nel comunicato dell’Arma, rimane «altissima» nel monitoraggio delle attività produttive del litorale, per garantire che «lo sviluppo economico avvenga nel pieno rispetto delle norme poste a tutela della salute pubblica e della bellezza del paesaggio sardo».

