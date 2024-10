Un saccheggio con devastazione nella notte tra martedì e mercoledì. In quela appena trascorsa, invece, un’intrusione fallita. Ancora non ci sono certezze, ma non è escluso che possano essere collegati gli episodi criminali contro i distributori Fiamma 2000 sulla Statale 130, in territorio di Domusnovas.

Due giorni fa la brutta sorpresa per i proprietari: le vetrate delle stazioni di servizio erano state sfondate, le serrande forzate e qualcuno si era introdotto nel punto di ristoro di quello sulla carreggiata in direzione Iglesias e aveva distrutto tutto. Nell’altro, con la tavola calda, i danni erano stati minori, ma comunque significativo.

Non c’è stato ancora il tempo di riprendersi del tutto che questa notte è suonato di nuovo l’allarme antintrusione di una delle due attività. Sul posto però questa volta si sono precipitati i carabinieri del Radiomobile di Iglesias. Sul retro della stazione di servizio era parcheggiata una Peugeout. Il conducente, alla vista della pattuglia, ha provato a scappare a bordo dell’auto. È partito un inseguimento, che si è concluso a Domusnovas, in centro, quando il veicolo fuori controllo è andato a sbattere contro un muretto.

Alla guida c’era un quarantunenne del paese, che è stato anche trovato in possesso di non rilevanti quantitativi di cocaina e marijuana. Così oltre all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale è scattata anche la segnalazione alla Prefettura per l’assunzione di stupefacenti.

Ma le indagini potrebbero non essere concluse.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata