Doppio furto con scasso e danneggiamenti nelle prime ore di questa mattina ai danni dei due distributori Fiamma 2000 sulla statale 130, in territorio di Domusnovas.

Un primo allarme è scattato alle 5.30, il secondo circa 20 minuti dopo ma all'arrivo dei gestori i malvimenti, certamente più d'uno, si erano già dati alla fuga. Ingenti i danni: nel distributore lungo la 130 in direzione Cagliari i ladri si sono introdotti all'interno della struttura infrangendo una vetrata per poi razziare denaro e merce e creare devastazione.

I danni alla vetrata della tavola calda.

Simile la scena nel secondo distributore lungo la 130 in direzione Iglesias: in questo caso ad essere presa di mira è stata la tavola calda adiacente alla pompa di benzina.

I danni agli ingressi del distributore Fiamma 2000 sulla statale 130 in direzione Cagliari (Farris)

Evidenti i segni dei forti colpi assestati sulle vetrine dai ladri che si sono introdotti all'interno e hanno fatto sparire merce in esposizione e denaro delle casse per poi sfogarsi contro arredi ed oggetti. In entrambi i casi i carabinieri del nucleo radiomobile di Iglesias hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.

