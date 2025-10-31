È stato fermato mentre viaggiava a bordo del suo scooter Honda, con all’interno un involucro contenente mezzo chilo di marijuana. È accaduto nella serata di ieri a Portoscuso: a insospettire i carabinieri il comportamento particolarmente nervoso dell’uomo, un 39enne disoccupato e residente a Cagliari, alla vista dei militari. La successiva perquisizione ha quindi consentito di rinvenire l’ingente quantitativo di stupefacente, successivamente sottoposto a sequestro.

Il 39enne, già noto alle forze di polizia, è stato quindi accompagnato nella propria abitazione e sottoposto al regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, fissata per la mattinata odierna.

