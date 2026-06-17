I carabinieri di Portoscuso, in collaborazione con i Nas di Cagliari, hanno condotto una serie di verifiche nelle località con maggiore affluenza del comune costiero.

L'attività ha riguardato più locali e, in particolare, in un bar-ristorante lungo la costa i militari hanno riscontrato gravi inosservanze alle normative vigenti come la mancata applicazione delle normative e l'omessa tracciabilità dei prodotti alimentari.

Nei confronti del gestore dell'attività sono state elevate sanzioni per un importo totale di 3.500 euro. I militari hanno poi sottoposto a sequestro circa 100 chili di prodotti ittici risultati del tutto privi degli elementi utili a ricostruirne la filiera e a garantire la sicurezza del consumo.

(Unioneonline/A.D)

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