Al volante con un tasso alcolemico superiore di sei volte il consentito.

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno denunciato un trentatreenne con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. 

L'uomo è stato fermato dai militari a Portovesme mentre si trovava alla guida di un’utilitaria.

Alla prova del palloncino ha “esibito” un tasso alcolemico pari a un valore di quasi sei volte superiore al limite consentito dalla normativa vigente.

I militari hanno proceduto all'immediato ritiro della patente di guida, mentre il veicolo, di proprietà di terzi, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

(Unioneonline)

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