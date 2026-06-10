Portoscuso, alla guida con un tasso alcolemico da record: patente ritirata e denunciaUn valore di quasi sei volte superiore al limite consentito dalla normativa
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Al volante con un tasso alcolemico superiore di sei volte il consentito.
I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno denunciato un trentatreenne con l'accusa di guida in stato di ebbrezza.
L'uomo è stato fermato dai militari a Portovesme mentre si trovava alla guida di un’utilitaria.
Alla prova del palloncino ha “esibito” un tasso alcolemico pari a un valore di quasi sei volte superiore al limite consentito dalla normativa vigente.
I militari hanno proceduto all'immediato ritiro della patente di guida, mentre il veicolo, di proprietà di terzi, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.
(Unioneonline)