La pioggia che da ieri si abbatte anche su Carbonia sta provocando disagi in alcune zone della città e della periferia al punto che oggi la polizia municipale comandata da Andrea Usai ha chiesto alla protezione civile di stare in allerta benché non siano stati diramate allerte meteo.

Fra le frazioni di Barbusi e di Tanas si è ancora una volta allagata la rotonda che riconnette alla bretella della strada provinciale 2: circolazione a passo d'uomo per alcune centinaia di metri. Poco più avanti, sulla Sp 2 in direzione Villamassargia, allagati anche stamattina alcuni cedimenti della quattro corsie a scorrimento veloce con pericolosi fenomeni di aquaplaning soprattutto nel tratto in uscita da Carbonia.

Cedimenti di pietrame e terriccio anche dai margini della sp 78bis che scorre alla periferia sud della città fra Serbariu e la statale 126. Disagi ripetuti anche fra i palazzi popolari di via Dalmazia, nei pressi dell'ospedale, per l'allagamento ormai di routine del piazzale del parcheggio.

Non pochi problemi sono stati registrati anche nel sottopasso ferroviario fra la frazione di Caput Acquas e di Is Perdas.

